Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για τη κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος