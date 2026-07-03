Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για τη κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος
Στην ενοχή των δυο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκριμένα του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημητρίου Μελά και της πρώην διευθύντριας 'Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππας, κατέληξε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί στο ακροατήριο, έκρινε ομόφωνα ενόχους τους δυο κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.
Επιπλέον το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για τη κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος (και όχι πλημμελήματος) από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από Τριμελές Πλημμελειοδικείο, όπως δικάστηκαν. Όπως έκρινε το δικαστήριο η συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και από πλημμέλημα να αντιμετωπιστεί ως κακούργημα διότι η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
«Είναι άδικη η απόφασή σας», ακούστηκε να λέει γυναίκα από το ακροατήριο όταν η πρόεδρος εκφωνούσε την ετυμηγορία και το σχετικό σκεπτικό της καταδίκης.
«Παρανομούσαν καθημερινά για μήνες οι κατηγορούμενοι, υπέθαλπαν 80 περίπου άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις», είπε ο εισαγγελέας για τους δυο κατηγορούμενους ζητώντας να μην τους χορηγηθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. «Έλεος» ακούστηκε από το ακροατήριο με τον εισαγγελέα να συνεχίζει λέγοντας: «Οι πράξεις των κατηγορουμένων είχαν διεθνές αντίκτυπο. Διέσυραν τη χώρα στην Ευρώπη».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δυο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν ή δεν παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο κατά τις απολογίες τους στο δικαστήριο είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα. Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.
Επιπλέον το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για τη κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος (και όχι πλημμελήματος) από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από Τριμελές Πλημμελειοδικείο, όπως δικάστηκαν. Όπως έκρινε το δικαστήριο η συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και από πλημμέλημα να αντιμετωπιστεί ως κακούργημα διότι η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
«Είναι άδικη η απόφασή σας», ακούστηκε να λέει γυναίκα από το ακροατήριο όταν η πρόεδρος εκφωνούσε την ετυμηγορία και το σχετικό σκεπτικό της καταδίκης.
ΕλαφρυντικάΤο δικαστήριο αναγνώρισε, πάντως, στους δυο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και παρά την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί στους καταδικασθέντες ελαφρυντικό.
«Παρανομούσαν καθημερινά για μήνες οι κατηγορούμενοι, υπέθαλπαν 80 περίπου άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις», είπε ο εισαγγελέας για τους δυο κατηγορούμενους ζητώντας να μην τους χορηγηθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. «Έλεος» ακούστηκε από το ακροατήριο με τον εισαγγελέα να συνεχίζει λέγοντας: «Οι πράξεις των κατηγορουμένων είχαν διεθνές αντίκτυπο. Διέσυραν τη χώρα στην Ευρώπη».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δυο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν ή δεν παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο κατά τις απολογίες τους στο δικαστήριο είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα. Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.
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