Φυλάκιση 1 έως 3 έτη με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε 28 από τους καταδικασθέντες, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον και χρηματικές ποινές, που ανάλογα με την περίπτωση κυμαίνονται από 500 έως και 8.000 ευρώ, ενώ σε κανένα δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυνικό