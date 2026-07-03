Νεκροί 18χρονος και 48χρονος σε δύο τροχαία σε Σέρρες και Πιερία
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Πιερία Τροχαίο δυστύχημα

Νεκροί 18χρονος και 48χρονος σε δύο τροχαία σε Σέρρες και Πιερία

Τα δύο δυστυχήματα σημειώθηκαν με λίγες ώρες διαφορά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται

Νεκροί 18χρονος και 48χρονος σε δύο τροχαία σε Σέρρες και Πιερία
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Τη ζωή τους έχασαν ένας 18χρονος και ένας 48χρονος σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, στις Σέρρες και την Πιερία, αντίστοιχα.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 20:30 χθες το βράδυ, στον Δραβήσκο Σερρών, 18χρονος οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, από την πορεία του και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.

Το δεύτερο τροχαίο

Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:20 μετά τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Σφενδάμης, στην Πιερία, 48χρονος οδηγός Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βγήκε από την πορεία του, προσκρούοντας σε δύο ξύλινες κολόνες τηλεπικοινωνιών.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το δεύτερο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας - Κολινδρού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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