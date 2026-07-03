Κως: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ
Κως μετανάστες Διακίνηση μεταναστών

Κως: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες

Οι δύο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων επιβαινόντων και σε βάρος τους σχηματίστηκε

Κως: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες
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Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, υπηκόων Τουρκίας, ηλικίας 25 και 21 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους στην Κω, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 54 αλλοδαποί τις βραδινές ώρες της 1ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι δύο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων επιβαινόντων και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Ειδικότερα, κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, πρόκληση ναυαγίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια του περιστατικού που σημειώθηκε στην Κω, όταν το ιστιοφόρο προσάραξε και οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση των 54 μεταναστών που επέβαιναν σε αυτό.

Το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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