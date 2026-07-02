Κοσοβάρος θα έριχνε στα Τρίκαλα μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, πάνω από 100.000 ευρώ το κέρδος του
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Κοκαΐνη

Κοσοβάρος θα έριχνε στα Τρίκαλα μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, πάνω από 100.000 ευρώ το κέρδος του

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων

Κοσοβάρος θα έριχνε στα Τρίκαλα μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, πάνω από 100.000 ευρώ το κέρδος του
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Μεγάλη επιτυχία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων η οποία μέσα σε ένα 24ωρο εντόπισε, παρακολούθησε και τελικά συνέλαβε σε hostel της πόλης μεγαλέμπορο ναρκωτικών, ο οποίος μάλιστα θα έριχνε στην πιάτσα μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με το κέρδος του να υπολογίζεται άνω των 100.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr ο 28χρονος Κοσοβάρος έφτασε στα Τρίκαλα και κατέλυσε στο κατάλυμα που είχε νοικιάσει. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών τέθηκε σε παρακολούθηση από άντρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Χθες (01/07) το μεσημέρι κι ενώ έβγαινε από το κατάλυμα οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και τον οδήγησαν στο δωμάτιό του.

Εκεί βρέθηκαν και εν συνεχεία κατασχέθηκαν συνολικά:

- μία συσκευασία με κοκαΐνη, σε μορφή βράχου, βάρους -1.160- γραμμαρίων,
- μία νάιλον συσκευασία, σε μορφή σκόνης, βάρους -1,1- γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των -270- ευρώ &
 -2- κινητά τηλέφωνα.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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