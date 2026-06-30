Βίντεο από drone αποτυπώνει την καταστροφή από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Βίντεο από drone αποτυπώνει την καταστροφή από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ συνεχίζει τις έρευνες στα συντρίμμια
Βίντεο από drone καταγράφει την εικόνα που επικρατεί στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας με τις έρευνες των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται.
Το βίντεο από drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του δρόμου και τα σωστικά συνεργεία να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους.
Αρχικά υπήρχε ανησυχία για τέσσερις ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι θεωρούνταν εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το κτίριο και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Παρά ταύτα, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και άλλο άτομο κάτω από τα ερείπια.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή αυξημένης ετοιμότητας και στις όμορες μονάδες της Ε.Μ.Α.Κ., ώστε να συνδράμουν εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Στο σημείο βρίσκεται και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.
Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει αναπτύξει στην περιοχή τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει.
Το βίντεο από drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του δρόμου και τα σωστικά συνεργεία να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους.
Αρχικά υπήρχε ανησυχία για τέσσερις ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι θεωρούνταν εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το κτίριο και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Παρά ταύτα, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και άλλο άτομο κάτω από τα ερείπια.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή αυξημένης ετοιμότητας και στις όμορες μονάδες της Ε.Μ.Α.Κ., ώστε να συνδράμουν εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Στο σημείο βρίσκεται και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.
Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει αναπτύξει στην περιοχή τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει.
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