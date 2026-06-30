Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο ΑΠΘ: «Ο Πρύτανης δεν είναι ηγεμόνας», απαντούν τα τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης

«Ο Πρύτανης δεν είναι ηγεμόνας και το Συμβούλιο Διοίκησης δεν είναι ανακτοβούλιο», απαντούν οι τέσσερις καθηγητές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη οξύτητα και δυσανεξία στην κριτική





Χθες, οι Πρυτανικές Αρχές, με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Έχει και η υπομονή τα όριά της!», υποστήριξαν ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρείται συστηματική υπονόμευση του έργου της διοίκησης του Ιδρύματος.







Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι καθηγητές Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Γεώργιος Ζωγραφίδης, Ευστράτιος Στυλιανίδης και Χαράλαμπος Φείδας απαντούν ότι η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών «διατρέχεται από αδικαιολόγητη οξύτητα και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» εις βάρος τους.



Όπως αναφέρουν, η διαφωνία τους αφορά συγκεκριμένες προτάσεις του Πρύτανη, για τις οποίες, όπως σημειώνουν, έχουν διατυπώσει τεκμηριωμένες και δημόσιες θέσεις, βασισμένες στην επιστημονική τους γνώση, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.







Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ακόμη ότι «ο Πρύτανης δεν είναι ηγεμόνας και το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά τον νόμο, δεν αποτελεί ανακτοβούλιο», εκφράζοντας την άποψη ότι η στάση της διοίκησης αποκαλύπτει προβληματική αντίληψη ως προς τον τρόπο άσκησης της διοίκησης του Ιδρύματος.



Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η Πρυτανεία εμφανίζει δυσανεξία στην κριτική, την οποία –όπως αναφέρουν– χαρακτηρίζει ως «συκοφαντική ψευδολογία», ενώ κάνουν λόγο για χαρακτηρισμούς, που δεν συνάδουν με το ακαδημαϊκό ήθος και μπορούν να εκληφθούν ως έμμεση πίεση προς τα ίδια για τη μέχρι σήμερα στάση τους.



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Απάντηση 4 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ στην ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών διατρέχεται από αδικαιολόγητη οξύτητα και ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά τεσσάρων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.



Το «λάθος» μας; Ότι τους τελευταίους μήνες διατυπώσαμε την τεκμηριωμένη και χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς αντίθεσή μας σε συγκεκριμένες προτάσεις του Πρύτανη. Οι θέσεις μας για τα ζητήματα αυτά είναι δημόσιες, βασίζονται στην επιστημονική μας γνώση και, εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθουμε.



Με όλο το σεβασμό προς τις Πρυτανικές Αρχές, υπενθυμίζουμε ότι στη δημοκρατία η διαφορετική άποψη εκλεγμένων εκπροσώπων, στην προκειμένη περίπτωση τεσσάρων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, καθώς και η δημοσιοποίησή της δεν συνιστούν «αντιθεσμική συμπεριφορά», όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωσή τους. Αντίθετα, η διατύπωση διαφορετικών απόψεων συνιστά θεσμική κριτική, στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου και του ελεγκτικού ρόλου των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.



Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης των Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (29/6) , με την οποία ασκήθηκε έντονη κριτική σε τέσσερα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, οι τέσσερις πανεπιστημιακοί εξέδωσαν κοινή απάντηση, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη οξύτητα και για προσπάθεια απαξίωσης της θεσμικής κριτικής.Χθες, οι Πρυτανικές Αρχές, με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Έχει και η υπομονή τα όριά της!», υποστήριξαν ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρείται συστηματική υπονόμευση του έργου της διοίκησης του Ιδρύματος.Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ψευδολογίες, παραπληροφόρηση και τοξική συμπεριφορά, ενώ αποδίδεται σε τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης συντονισμένη στάση αμφισβήτησης των αποφάσεων της Πρυτανείας. Παράλληλα, η διοίκηση υπερασπίζεται τις επιλογές της σε ζητήματα, όπως η συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου, οι αλλαγές στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), καθώς και τον συνολικό απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας της, υποστηρίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες της αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ΑΠΘ.Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι καθηγητέςκαιαπαντούν ότι η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών «διατρέχεται από αδικαιολόγητη οξύτητα και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» εις βάρος τους.Όπως αναφέρουν, η διαφωνία τους αφορά συγκεκριμένες προτάσεις του Πρύτανη, για τις οποίες, όπως σημειώνουν, έχουν διατυπώσει τεκμηριωμένες και δημόσιες θέσεις, βασισμένες στην επιστημονική τους γνώση, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.Οι τέσσερις πανεπιστημιακοί απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό της στάσης τους ως «αντιθεσμικής συμπεριφοράς», υποστηρίζοντας ότι σε μια δημοκρατική λειτουργία του πανεπιστημίου η διατύπωση διαφορετικής άποψης από εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αποτελεί θεσμική κριτική, στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου και του ελεγκτικού τους ρόλου.Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ακόμη ότι «ο Πρύτανης δεν είναι ηγεμόνας και το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά τον νόμο, δεν αποτελεί ανακτοβούλιο», εκφράζοντας την άποψη ότι η στάση της διοίκησης αποκαλύπτει προβληματική αντίληψη ως προς τον τρόπο άσκησης της διοίκησης του Ιδρύματος.Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η Πρυτανεία εμφανίζει δυσανεξία στην κριτική, την οποία –όπως αναφέρουν– χαρακτηρίζει ως «συκοφαντική ψευδολογία», ενώ κάνουν λόγο για χαρακτηρισμούς, που δεν συνάδουν με το ακαδημαϊκό ήθος και μπορούν να εκληφθούν ως έμμεση πίεση προς τα ίδια για τη μέχρι σήμερα στάση τους.Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το ερώτημα «Επιδιώκουν οι Πρυτανικές Αρχές τη σιωπή μας;», ενώ οι τέσσερις καθηγητές καλούν σε ψυχραιμία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα».Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών διατρέχεται από αδικαιολόγητη οξύτητα και ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά τεσσάρων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.Το «λάθος» μας; Ότι τους τελευταίους μήνες διατυπώσαμε την τεκμηριωμένη και χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς αντίθεσή μας σε συγκεκριμένες προτάσεις του Πρύτανη. Οι θέσεις μας για τα ζητήματα αυτά είναι δημόσιες, βασίζονται στην επιστημονική μας γνώση και, εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθουμε.Με όλο το σεβασμό προς τις Πρυτανικές Αρχές, υπενθυμίζουμε ότι στη δημοκρατία η διαφορετική άποψη εκλεγμένων εκπροσώπων, στην προκειμένη περίπτωση τεσσάρων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, καθώς και η δημοσιοποίησή της δεν συνιστούν «αντιθεσμική συμπεριφορά», όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωσή τους. Αντίθετα, η διατύπωση διαφορετικών απόψεων συνιστά θεσμική κριτική, στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου και του ελεγκτικού ρόλου των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Ο Πρύτανης δεν είναι ηγεμόνας και το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά τον νόμο, δεν αποτελεί ανακτοβούλιο.



Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών αποκαλύπτει μία, τουλάχιστον, προβληματική νοοτροπία ως προς τον τρόπο άσκησης της διοίκησης του ΑΠΘ. Η νοοτροπία αυτή εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με πλήρη δυσανεξία στην κριτική, η οποία και βαφτίζεται «συκοφαντική ψευδολογία». Οι Πρυτανικές Αρχές καταφεύγουν σε χαρακτηρισμούς που απάδουν πλήρως προς το ακαδημαϊκό ήθος και οι οποίοι εύλογα μπορούν να ερμηνευθούν ως έμμεση πίεση για την έως τώρα στάση μας.



Επιδιώκουν οι Πρυτανικές Αρχές τη σιωπή μας;



Σε κάθε περίπτωση συστήνουμε ψυχραιμία, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα.



Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.



Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Ζωγραφίδης Γεώργιος

Στυλιανίδης Ευστράτιος

Φείδας Χαράλαμπος