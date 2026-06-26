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Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών
Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην επόμενη και εξίσου κρίσιμη φάση της διαδικασίας: τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, προκειμένου οι βαθμολογίες αυτών να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3-7-2026.
Μετά τις βαθμολογίες, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το μηχανογραφικό και τις βάσεις εισαγωγής
Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην επόμενη και εξίσου κρίσιμη φάση της διαδικασίας: τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Οι υποψήφιοι καλούνται ήδη να προμηθευτούν από το λύκειό τους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την ηλεκτρονική υποβολή τόσο του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ. Η διαδικασία έκδοσης των κωδικών ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ για έκτακτες περιπτώσεις προβλέπεται εξυπηρέτηση και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, με προθεσμία περίπου δύο εβδομάδων για την οριστική υποβολή. Μέχρι τότε οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν προσεκτικά τις επιλογές τους, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους, έχοντας ως βασικό κριτήριο τις πραγματικές προτιμήσεις τους και όχι αποκλειστικά τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σειρά προτίμησης των σχολών, καθώς το σύστημα εισαγωγής εξακολουθεί να βασίζεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και στους συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε τμήμα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ασφαλή πρόβλεψη των τελικών βάσεων.
Οι πρώτες αναλύσεις των βαθμολογικών επιδόσεων δείχνουν ότι σε ορισμένα επιστημονικά πεδία ενδέχεται να καταγραφούν ανοδικές τάσεις, κυρίως στις Πολυτεχνικές σχολές, ενώ στις Σχολές Υγείας εκτιμώνται περιορισμένες μεταβολές. Ωστόσο, ειδικοί της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι οι οριστικές βάσεις θα διαμορφωθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα.
Εφόσον δεν υπάρξει διαφοροποίηση στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 Ιουλίου, οπότε θα ολοκληρωθεί και επίσημα η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
Μετά τις βαθμολογίες, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το μηχανογραφικό και τις βάσεις εισαγωγής
Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην επόμενη και εξίσου κρίσιμη φάση της διαδικασίας: τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Οι υποψήφιοι καλούνται ήδη να προμηθευτούν από το λύκειό τους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την ηλεκτρονική υποβολή τόσο του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ. Η διαδικασία έκδοσης των κωδικών ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ για έκτακτες περιπτώσεις προβλέπεται εξυπηρέτηση και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, με προθεσμία περίπου δύο εβδομάδων για την οριστική υποβολή. Μέχρι τότε οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν προσεκτικά τις επιλογές τους, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους, έχοντας ως βασικό κριτήριο τις πραγματικές προτιμήσεις τους και όχι αποκλειστικά τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σειρά προτίμησης των σχολών, καθώς το σύστημα εισαγωγής εξακολουθεί να βασίζεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και στους συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε τμήμα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ασφαλή πρόβλεψη των τελικών βάσεων.
Οι πρώτες αναλύσεις των βαθμολογικών επιδόσεων δείχνουν ότι σε ορισμένα επιστημονικά πεδία ενδέχεται να καταγραφούν ανοδικές τάσεις, κυρίως στις Πολυτεχνικές σχολές, ενώ στις Σχολές Υγείας εκτιμώνται περιορισμένες μεταβολές. Ωστόσο, ειδικοί της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι οι οριστικές βάσεις θα διαμορφωθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα.
Εφόσον δεν υπάρξει διαφοροποίηση στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 Ιουλίου, οπότε θα ολοκληρωθεί και επίσημα η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
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