Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην επόμενη και εξίσου κρίσιμη φάση της διαδικασίας: τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου