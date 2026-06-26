Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Στις αρχές Ιουνίου 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό
Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κων/νου», ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας, η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών - εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού με τη 2026 Β ́ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
Δείτε το βίντεο:
Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών - οπλιτών. Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Δείτε το βίντεο:
@lamiareport.gr
Ορκίστηκαν οι πρώτες φανταρίνες του Ελληνικού Στρατού στη Λαμία #army #news #fantarines #stratos #lamia♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
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