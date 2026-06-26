Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
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Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό

Στις αρχές Ιουνίου 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό

Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
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Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής  στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κων/νου», ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας, η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών - εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού με τη 2026 Β ́ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Δείτε το βίντεο:

@lamiareport.gr

Ορκίστηκαν οι πρώτες φανταρίνες του Ελληνικού Στρατού στη Λαμία #army #news #fantarines #stratos #lamia

♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών - οπλιτών. Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό
70 ΣΧΟΛΙΑ

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