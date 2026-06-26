Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό

Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κων/νου», ΚΕΝ-ΚΕΥΠ, η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών - εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού με τη 2026 Β ́ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών - οπλιτών. Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.