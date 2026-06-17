4 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Λαγοκέφαλος

4 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Δείτε βίντεο

Τι πρέπει να κάνουμε εάν μας δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος; Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει 4 χρήσιμες οδηγίες

4 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Δείτε βίντεο
ygeiamou.gr team
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

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ygeiamou.gr team
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