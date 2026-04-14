Ψηφιακή εφαρμογή για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, τι άλλο αλλάζει
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας εισάγει το Ταμείο Καινοτομίας για πρόσβαση σε νέες θεραπείες, ψηφιακές εφαρμογές για ασθενείς και ενισχύει τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και της τηλεϊατρικής - Παράλληλα, θεσπίζει αυστηρότερες ρυθμίσεις για καπνικά προϊόντα και κάνναβη
Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 27 Απριλίου έβαλε το Υπουργείο Υγείας το ερανιστικό νομοσχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση του – πολυαναμενόμενου από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας – Ταμείου Καινοτομίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όσο και σε θέματα για τα νοσοκομεία, την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, την απαγόρευση πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων κάνναβης.
Ανάμεσα στις διατάξεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς – αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και παραμέτρων υγείας από τον ασθενή. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος (μέσω εφαρμογής στο κινητό και του gov.gr) για την καταγραφή και παρακολούθηση των στοιχείων ασθενών με καρκίνο (διαγνώσεις, θεραπείες, συνταγές κ.λπ.). Οι ασθενείς μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή με ασφαλή σύνδεση (taxisnet ή e-banking και κωδικό OTP) και να βλέπουν τα ιατρικά τους δεδομένα. Επίσης, μπορούν να κρατούν προσωπικό ιατρικό φάκελο, να παρακολουθούν τη θεραπεία τους, να έχουν ενημερωτικό υλικό, να επικοινωνούν με τον γιατρό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα