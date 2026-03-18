Συμβούλιο της Επικρατείας: Ο διαζευγμένος πατέρας δικαιούται ενημέρωση για την αγωγή του παιδιού
Συμβούλιο της Επικρατείας: Ο διαζευγμένος πατέρας δικαιούται ενημέρωση για την αγωγή του παιδιού
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, επικύρωσε την σχετική κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διαζευγμένος πατέρας ο οποίος διατηρούσε την γονική μέριμνα του ανήλικου παιδιού του, αλλά η επιμέλεια του τέκνου είχε ανατεθεί αποκλειστικά στη μητέρα του, δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς κρίθηκε ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης, για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο του, όπως είναι στοιχεία σχετικά με ειδική αγωγή που παρακολουθούσε σε Κέντρο Λόγου, κ.λπ.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από προσφυγή σε αυτήν του πατέρα του ανήλικου παιδιού, έδωσε εντολή στο Κέντρο Λόγου, κ.λπ., να ικανοποίησει το δικαίωμα πρόσβασης του πατέρα στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου γιου του.
Το Κέντρο δεν συμμορφώθηκε προς την εντολή της Αρχής και η τελευταία επέβαλε στο Κέντρο δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Το ένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ το επέβαλε για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και το δεύτερο των 5.000 ευρώ, για μη συμμόρφωση προς την εντολή της Αρχής.
Ο πατέρας ζητούσε από το Κέντρο να πληροφορηθεί τις συνεδριάσεις που παρακολούθησε ο ανήλικος γιος του και τις αποδείξεις με τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τις συνεδριάσεις και το κέντρο αρνήθηκε να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία.
Έτσι, ο πατέρας προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του Κέντρου Λόγου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ηλίας Μάζος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου), επικύρωσε την σχετική κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι δηλαδή, νομίμως άσκησε στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, το δικαίωμα πρόσβασης για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του.
Και αυτό γιατί, υπό τα δεδομένα αυτά, η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από προσφυγή σε αυτήν του πατέρα του ανήλικου παιδιού, έδωσε εντολή στο Κέντρο Λόγου, κ.λπ., να ικανοποίησει το δικαίωμα πρόσβασης του πατέρα στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου γιου του.
Το Κέντρο δεν συμμορφώθηκε προς την εντολή της Αρχής και η τελευταία επέβαλε στο Κέντρο δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Το ένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ το επέβαλε για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και το δεύτερο των 5.000 ευρώ, για μη συμμόρφωση προς την εντολή της Αρχής.
Ο πατέρας ζητούσε από το Κέντρο να πληροφορηθεί τις συνεδριάσεις που παρακολούθησε ο ανήλικος γιος του και τις αποδείξεις με τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τις συνεδριάσεις και το κέντρο αρνήθηκε να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία.
Έτσι, ο πατέρας προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του Κέντρου Λόγου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ηλίας Μάζος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου), επικύρωσε την σχετική κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι δηλαδή, νομίμως άσκησε στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, το δικαίωμα πρόσβασης για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του.
Και αυτό γιατί, υπό τα δεδομένα αυτά, η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα