Γιατί αποσύρονται καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα από την Ελλάδα: Έρευνα του ygeiamou για τις θεραπείες που «χάνονται»

Η πρόσφατη απόφαση απόσυρσης ογκολογικών σκευασμάτων από την ελληνική αγορά εντείνει την ανησυχία για μειωμένη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες τους

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Πριν μερικές εβδομάδες έγινε γνωστή η απόσυρση τριών ογκολογικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά, προκαλώντας μεγάλη αγωνία σε ασθενείς και στις οικογένειές τους. Παρότι Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προέβησαν στις απαραίτητες κινήσεις για να λάβουν οι ασθενείς ισότιμη θεραπεία ή να έρχονται στη χώρα μεμονωμένα τα σκευάσματα που λαμβάνουν, η απόφαση των εταιρειών να διακόπτουν την κυκλοφορία καινοτόμων ή και μοναδικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά αναδεικνύει εμφατικά τις αλλαγές που χρειάζεται η φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας, προκειμένου οι ασθενείς να μη στερούνται τα φάρμακά τους.

Ογκολογικοί ασθενείς επισημαίνουν στο ygeiamou.gr ότι η απόφαση απόσυρσης τριών φαρμάκων – ένα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και δύο για αιματολογικές κακοήθειες – ανοίγει την κερκόπορτα για ένα φαινόμενο που αποτελεί χρόνιο φόβο: Να μείνουν οι ασθενείς χωρίς θεραπεία ή να απαιτηθεί να την αλλάξουν με κάποια που ενδεχομένως δεν ενδείκνυται πλήρως για την περίπτωσή τους. Οι ασθενείς ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να φροντίζει να μη «χάνονται» θεραπείες από τη χώρα μας. Αντιθέτως να έρχονται νέα φάρμακα εγκαίρως και σε αντιστοιχία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

