Δεν είναι όλα τα νερά ίδια: πώς επιλέγουν οι καταναλωτές το νερό που πίνουν
Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Καθημερινά, δεν είναι λίγες οι φορές που ανοίγουμε το ψυγείο για να δροσιστούμε με ένα μπουκαλάκι νερό. Άραγε η κίνηση αυτή είναι μηχανική ή συνειδητή; Τη στιγμή που διψάμε προσέχουμε τι είναι αυτό που πίνουμε ή πιστεύουμε πως όλα τα νερά είναι ίδια; Η επιλογή του νερού δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Είναι μία απόφαση που επηρεάζει τον οργανισμό, την υγεία και την ευεξία μας. Όπως δεν είναι ίδιες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το φαγητό μας, έτσι δεν είναι ίδια όλα τα φυσικά μεταλλικά νερά. Καλό είναι λοιπόν να επιλέγουμε εκείνο που εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή και φτάνει στο ποτήρι μας με συνέπεια και αξιοπιστία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ* το νερό που με διαφορά προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ το οποίο κατέκτησε την 1η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία του. Με μερίδιο αγοράς 19,8%, διατηρεί διαφορά +1,6 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη επώνυμη μάρκα επιβεβαιώνοντας ότι η κατάκτηση της κορυφής την προηγούμενη χρονιά δεν ήταν συγκυριακή. Η προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στρέφεται σε προϊόντα που αποδεικνύουν διαχρονικά την αξία και την ποιότητα τους.
Σε μια αγορά με πολλές επιλογές, η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από τη σταθερότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, οι καταναλωτές δεν επιλέγουν το νερό τους τυχαία. Κοιτούν την προέλευση, τη σύσταση, τη συνέπεια της ποιότητας στον χρόνο και το αν ένα προϊόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Η επιλογή τους βασίζεται σε στοιχεία και εμπειρία και όχι απλώς στη συνήθεια.
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την ατομική κατανάλωση μέχρι την οργανωμένη φιλοξενία και τον χώρο της εστίασης. Η διατήρηση της ηγετικής του θέσης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Με έμφαση στην ποιότητα, σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό, διαρκή εξέλιξη και βιώσιμη ανάπτυξη έχει χτίσει αξιοπιστία στον χρόνο.
Πρόκειται για ένα φυσικό μεταλλικό νερό, που εδώ και πάνω από 30 χρόνια εμφιαλώνεται χωρίς καμία επεξεργασία και ανθρώπινη παρέμβαση στην ομώνυμη πηγή του, στην καρδιά των Ζαγοροχωρίων, στην προστατευόμενη περιοχή NATURA όπου βρίσκεται το επιβλητικό φαράγγι του Βίκου. Το νερό φιλτράρεται φυσικά μέσα από ασβεστολιθικά πετρώματα εκατομμυρίων χρόνων και παραμένει προστατευμένο από κάθε επιφανειακή δραστηριότητα και ρύπανση.
Κάθε μέρα καλούμαστε να επιλέξουμε το νερό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του οργανισμού μας. Και όταν εκατομμύρια αντίστοιχες επιλογές συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Εμπιστευόμαστε αυτό που αποδεικνύεται σταθερά ποιοτικό, όπως το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ που κατακτά για δεύτερη διαδοχική χρονιά την 1η θέση στην κατηγορία του.
