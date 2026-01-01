Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από πυροβολισμό στην Πρέβεζα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Το θύμα φέρεται να τραυματίστηκε ενώ κυνηγούσε πουλιά στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό του δήμου Ζηρού

Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή σπιτιού και κυνηγούσε πουλιά.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.
