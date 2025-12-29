Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε ανήλικο αγόρι σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι
Τον συνέλαβαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν, χθες βράδυ, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, διότι με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι ενός 13χρονου αγοριού.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών στην περιοχή του Ευόσμου.
