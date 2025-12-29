Οι ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την Κεντρική Μακεδονία: 710 κλήσεις στην πυροσβεστική, 141 κοπές δέντρων στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία Άνεμοι

Σύμφωνα με το meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h

Θυελλώδεις ήταν οι άνεμοι που σάρωσαν την Κεντρική Μακεδονία το Σαββατοκύριακο.



Χαρακτηριστικός της έντασης του φαινομένου ο απολογισμός της Πυροσβεστικής που κάνει λόγο για 710 κλήσεις από το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 23:30 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Από αυτές, οι 141 αφορούσαν για κοπές δέντρων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ άλλες 55 αφορούσαν την αφαίρεση αντικειμένων.

Σύμφωνα με το meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές αφορούσαν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.


