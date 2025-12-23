Σημαντική δωρεά του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος στην Ελληνική Αστυνομία

Σε αυτό το πλαίσιο, τα «πράσινα» ηλεκτρικά NOOS - Ελληνικής κατασκευής και παραγωγής - δεν προορίζονται για απλή αστική χρήση, αλλά για στοχευμένη περιπολία σε περιοχές ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, όπου απαιτείται αθόρυβη κίνηση, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή ευελιξία.

Η πρωτοβουλία αφορά τη δωρεά δύο ηλεκτρικών μοτοσυκλετών Can-Am, προϊόντα της καναδικής BRP, από τον Όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στην ηλεκτροκίνηση και στις λύσεις μικροκινητικότητας. Οι συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, με έμφαση στην αντοχή, στην αυτονομία και στη λειτουργικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως οι αρχαιολογικοί χώροι του λεκανοπεδίου.

Το Can-Am Pulse αποτελεί το μοντέλο αστικής χρήσης, ιδανικό για τις διαδρομές γύρω από την Ακρόπολη, την Πλάκα, το Θησείο και τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Με ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 35 kW, αυτονομία που φτάνει έως τα 160 χιλιόμετρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε ανάγκη περιπολίας, χωρίς θόρυβο και χωρίς εκπομπές ρύπων. Η αθόρυβη λειτουργία του θεωρείται κρίσιμο πλεονέκτημα σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση και αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του μνημειακού περιβάλλοντος.

Το Can-Am Origin, από την άλλη, έχει πιο πολυδιάστατο χαρακτήρα και off-road προσανατολισμό, στοιχείο που το καθιστά χρήσιμο σε σημεία με ανώμαλο έδαφος, μονοπάτια, πάρκα ή λιγότερο προσβάσιμες αρχαιολογικές ζώνες. Διαθέτει επίσης ηλεκτρικό κινητήρα 35 kW, αυτονομία έως 145 χιλιόμετρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,3 δευτερόλεπτα, προσφέροντας σταθερότητα και έλεγχο σε επιφάνειες όπου ένα συμβατικό δίκυκλο δυσκολεύεται.

Και τα δύο μοντέλα ξεχωρίζουν για τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, καθώς διαθέτουν όπισθεν για εύκολους ελιγμούς σε στενούς χώρους, ενεργητική και παθητική ανάκτηση ενέργειας που αυξάνει την πραγματική αυτονομία στην καθημερινή χρήση, καθώς και σύγχρονη οθόνη πολυμέσων με υποστήριξη Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στους αστυνομικούς να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και πλοήγηση, χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από την αποστολή τους.

Η δωρεά επισημοποιήθηκε κατά τη συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος, με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, Μιχάλης Η. Οικονομάκης, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Ο Αρχηγός ευχαρίστησε την Ελληνική εταιρεία για την προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Σώματος και στη βελτίωση της καθημερινής παρουσίας του σε ευαίσθητους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

Η επιλογή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών για περιπολίες σε αρχαιολογικούς χώρους δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια συνειδητή στρατηγική κίνηση που συνδυάζει επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας.