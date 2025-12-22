Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε... ξηλώσει το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη: Πάνω από 400.000 ευρώ η λεία τους
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε... ξηλώσει το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη: Πάνω από 400.000 ευρώ η λεία τους

Οι δράστες αφαίρεσαν εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης, δρούσαν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν εντός των εγκαταστάσεων με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις

Στην εξάρθρωση σπείρας που είχε κυριολεκτικά... ξηλώσει το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, έπειτα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπής και μια απόπειρα κλοπής στην περιοχή της Αρκαδίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι, 10 Έλληνες, ηλικίας από 18 έως 48 ετών,  εισέβαλαν στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2024 έως και την 13.05.2025 και αφαίρεσαν εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης προκαλώντας συνολική ζημία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ, ενώ οι κλοπές στη πλειονότητά τους διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας, χωρίς να έχουν καταγγελθεί σε οποιαδήποτε Αστυνομική Αρχή.

Πώς δρούσε η σπείρα

Συγκεκριμένα οι δράστες δρούσαν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν εντός των εγκαταστάσεων με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις και στη συνέχεια αφού προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμών αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού, με φυσικό επακόλουθο την προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των κοινής ωφέλειας εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής μονάδας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.
