Συνελήφθησαν υπεύθυνος καταστήματος στη Ρόδο και καθηγήτρια για αλκοόλ σε ανήλικους
Μαθητής σε κατάσταση μέθης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματίας έπειτα από διαπληκτισμό
Συνελήφθησαν σήμερα Τετάρτη (17/12) στη Ρόδο, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπεύθυνη σχολικής εκδρομής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ και έκθεση, κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης διαπληκτισμού μεταξύ νεαρών που είχε ως συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό ανήλικου μαθητή, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε κατάσταση μέθης.
Από την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε ότι, ομάδα μαθητών που βρισκόταν σχολική εκδρομή στη Ρόδο μετέβησαν συνοδεία εκπαιδευτικών για διασκέδαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου τουλάχιστον δύο από αυτούς καταναλώσαν αλκοολούχα ποτά.
Για το περιστατικό προήχθησαν και συνελήφθησαν σήμερα πρώτες πρωινές ώρες ο υπεύθυνος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψε την διάθεση αλκοολούχου ποτού στους ανήλικους, καθώς και η υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής εκδρομής.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
