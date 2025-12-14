Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ένας τραυματίας σε ληστεία σε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης των Χανίων: Αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Άγνωστοι διέρρηξαν επιχείρηση σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ενώ ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αγνώστων που επεχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.
Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία πως επρόκειτο για διάρρηξη επιχείρησης αγοράς χρυσού και κοσμημάτων στην οδό Κριάρη στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, το Flashnews.gr αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ληστεία με τραυματισμό ενός ατόμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα έγιναν νωρίτερα απόψε, όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με έναν φίλο του βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά, καθώς είχαν κλείσει και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.
Ξαφνικά, σύμφωνα με την περιγραφή του ιδιοκτήτη, κάτω από τα ρολά «μπουκάρουν» 4-5 άτομα προσπαθώντας να αρπάξουν ότι εύρισκαν μπροστά τους.
Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.
