Η Αθηναϊκή Λέσχη συμπλήρωσε 150 χρόνια από την ίδρυσή της: Ποιοι πήγαν στην εκδήλωση, δείτε φωτογραφίες

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νικήτας Κακλαμάνης, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες ανάμεσα στους παριστάμενους

Εκατόν πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την ημέρα που ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Λέσχη.

Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1875 όταν τα 20 ιδρυτικά της Μέλη που είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία κλειστή Λέσχη το πρότυπο των αντίστοιχων της Αγγλίας, εξέλεξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Υπουργό και Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης.

Η Αθηναϊκή Λέσχη ξεκίνησε από 200 Μέλη και σήμερα, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ο ανώτατος αριθμός της είναι τα 1.000. Στην μακρόχρονη διαδρομή της, μεταξύ των Μελών της, περιλαμβάνονται 29 Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, ξένοι πρέσβεις, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι των Γραμμάτων και των Τεχνών και προσωπικότητες του Οικονομικού και Βιομηχανικού κόσμου.

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για το ορόσημο αυτό στην οποία έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι υπουργοί Αδωνης Γεωργιαδης και Θανος Πλευρης, ο Παύλος και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα τους Άννα-Μαρία, η ηγεσία του Στρατού της ΕΛΑΣ και του Λιμενικου κ.α.

Δείτε φωτογραφίες


Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και Νικήτας Κακλαμάνης
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και Νικήτας Κακλαμάνης
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς είχαν συνομιλία στην Αθηναϊκή Λέσχη
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς είχαν συνομιλία στην Αθηναϊκή Λέσχη
Ο Παύλος Ντε Γκρες είχε θερμή χειραψία με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
Ο Παύλος Ντε Γκρες είχε θερμή χειραψία με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Νικόλαος Ντε Γκρες
Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Νικόλαος Ντε Γκρες
Από αριστερά προς τα δεξιά: Άννα Μαρία, Παύλος Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ
Από αριστερά προς τα δεξιά: Άννα Μαρία, Παύλος Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ
Ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης χαιρετά τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
Ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης χαιρετά τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την άφιξή του στην εκδήλωση της Αθηναϊκής Λέσχης
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την άφιξή του στην εκδήλωση της Αθηναϊκής Λέσχης
Ο Παύλος Ντε Γκρες (κέντρο) με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ (αριστερά) και τη μητέρα του Άννα Μαρία (δεξιά)
Ο Παύλος Ντε Γκρες (κέντρο) με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ (αριστερά) και τη μητέρα του Άννα Μαρία (δεξιά)
