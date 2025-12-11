Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Η Αθηναϊκή Λέσχη συμπλήρωσε 150 χρόνια από την ίδρυσή της: Ποιοι πήγαν στην εκδήλωση, δείτε φωτογραφίες
Η Αθηναϊκή Λέσχη συμπλήρωσε 150 χρόνια από την ίδρυσή της: Ποιοι πήγαν στην εκδήλωση, δείτε φωτογραφίες
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νικήτας Κακλαμάνης, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες ανάμεσα στους παριστάμενους
Εκατόν πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την ημέρα που ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Λέσχη.
Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1875 όταν τα 20 ιδρυτικά της Μέλη που είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία κλειστή Λέσχη το πρότυπο των αντίστοιχων της Αγγλίας, εξέλεξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Υπουργό και Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης.
Η Αθηναϊκή Λέσχη ξεκίνησε από 200 Μέλη και σήμερα, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ο ανώτατος αριθμός της είναι τα 1.000. Στην μακρόχρονη διαδρομή της, μεταξύ των Μελών της, περιλαμβάνονται 29 Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, ξένοι πρέσβεις, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι των Γραμμάτων και των Τεχνών και προσωπικότητες του Οικονομικού και Βιομηχανικού κόσμου.
Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για το ορόσημο αυτό στην οποία έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι υπουργοί Αδωνης Γεωργιαδης και Θανος Πλευρης, ο Παύλος και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα τους Άννα-Μαρία, η ηγεσία του Στρατού της ΕΛΑΣ και του Λιμενικου κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1875 όταν τα 20 ιδρυτικά της Μέλη που είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία κλειστή Λέσχη το πρότυπο των αντίστοιχων της Αγγλίας, εξέλεξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Υπουργό και Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης.
Η Αθηναϊκή Λέσχη ξεκίνησε από 200 Μέλη και σήμερα, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ο ανώτατος αριθμός της είναι τα 1.000. Στην μακρόχρονη διαδρομή της, μεταξύ των Μελών της, περιλαμβάνονται 29 Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, ξένοι πρέσβεις, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι των Γραμμάτων και των Τεχνών και προσωπικότητες του Οικονομικού και Βιομηχανικού κόσμου.
Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για το ορόσημο αυτό στην οποία έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι υπουργοί Αδωνης Γεωργιαδης και Θανος Πλευρης, ο Παύλος και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα τους Άννα-Μαρία, η ηγεσία του Στρατού της ΕΛΑΣ και του Λιμενικου κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα