Μηχανική βλάβη στο AERO III πριν φτάσει στον Πόρο, προσέγγισε το λιμάνι με μειωμένη ταχύτητα
Μηχανική βλάβη στο AERO III πριν φτάσει στον Πόρο, προσέγγισε το λιμάνι με μειωμένη ταχύτητα

Το πλοίο κάνει το δρομολόγιο Πόρτο Χέλι - Σπέτσες - Ύδρα - Πόρος - Πειραιάς

Μηχανική βλάβη στο AERO III πριν φτάσει στον Πόρο, προσέγγισε το λιμάνι με μειωμένη ταχύτητα
Βλάβη στη μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό πλοίο «AERO III» κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από το Πόρτο Χέλι προς Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο κατάφερε να προσεγγίσει τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα. Στο πλοίο επέβαιναν 29 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος.

