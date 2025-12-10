Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μηχανική βλάβη στο AERO III πριν φτάσει στον Πόρο, προσέγγισε το λιμάνι με μειωμένη ταχύτητα
Το πλοίο κάνει το δρομολόγιο Πόρτο Χέλι - Σπέτσες - Ύδρα - Πόρος - Πειραιάς
Βλάβη στη μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό πλοίο «AERO III» κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από το Πόρτο Χέλι προς Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο κατάφερε να προσεγγίσει τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα. Στο πλοίο επέβαιναν 29 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος.
