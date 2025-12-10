Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο, η μηχανή του καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες
Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Τρίτης στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
