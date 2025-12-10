Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο, η μηχανή του καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο, η μηχανή του καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Τρίτης στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο, η μηχανή του καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης