Συνελήφθη 51χρονος για διάρρηξη ATM στο Περιστέρι, άρπαξαν 90.000 ευρώ

Μαζί με τους συνεργούς του, τον Μάρτιο του 2024, παραβίασαν κεντρική πόρτα δημόσιας υπηρεσίας και διέρρηξαν το ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη του κτιρίου