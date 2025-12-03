Νεαρός αφήνει το πατίνι και σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος λεωφορείου που ξεκινά να κινείται στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Λεωφορείο Πατίνι

Νεαρός αφήνει το πατίνι και σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος λεωφορείου που ξεκινά να κινείται στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στη Σιβιτανίδειο

Νεαρός αφήνει το πατίνι και σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος λεωφορείου που ξεκινά να κινείται στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που παρουσιάζει έναν νεαρό να κρέμεται από το πίσω μέρος ενός λεωφορείου και να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο, άγνωστο για πόσα μέτρα.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο νεαρός να ξεκινά με πατίνι και να πλησιάζει το λεωφορείο, με σκοπό να ανέβει στο πίσω μέρος του. Πιάνεται από τον αεραγωγό και συνεχίζει να κινείται με αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο.


Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Καλλιθέας, κοντά στη Σιβιτανίδειο και στον σταθμό του ηλεκτρικού, ενώ φαίνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε την απαιτούμενη ορατότητα για να σταματήσει το όχημα και να ζητήσει από τον νεαρό να κατέβει.

