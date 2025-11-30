Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά
Tροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός ΙΧ να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, σύμφωνα με το patrisnews.com. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός προληπτικά.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
