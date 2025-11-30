Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ηλεία Τραυματίες Αυτοκίνητο

Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά

Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Tροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός ΙΧ να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, σύμφωνα με το patrisnews.com. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός προληπτικά.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Τροχαίο με εγκλωβισμό στην Ηλεία, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Ειδήσεις σήμερα:

Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ

Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο

Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης