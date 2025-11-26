Το δράμα πίσω από το δυστύχημα στο Παγκράτι - Αναζητείται δομή για τη φιλοξενία της 32χρονης ΑμΕΑ κόρης του θύματος

ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η 32χρονη ΑμεΑ κόρη της είναι πλέον μόνη της μιας και ο μοναδικός συγγενής που είχε να τη φροντίζει ήταν η μητέρα της.



Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι

ηλικίας 84 και 57 ετών.





Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός δεν έδωσε προτεραιότητα στο όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του ενός αυτοκινήτου.



Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.



Οι αστυνομικοί έλαβαν δείγματα αίματος από τους οδηγούς για ανίχνευση αλκοόλ και ουσιών ενώ μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Μπουγιούκου αφέθηκαν ελεύθεροι.

