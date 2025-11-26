Το δράμα πίσω από το δυστύχημα στο Παγκράτι - Αναζητείται δομή για τη φιλοξενία της 32χρονης ΑμΕΑ κόρης του θύματος
Η 75χρονη που σκοτώθηκε ακαριαία την περασμένη Παρασκευή ήταν ο μόνος συγγενής του κοριτσιού - Παραμένει στο Αιγινήτειο από την ημέρα του τροχαίου
Το δράμα της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής στο τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι εξελίσσεται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο, αφού μια νεαρή γυναίκα, άτομο με αναπηρία, έμεινε εντελώς μόνη, χωρίς να έχει κανέναν να τη φροντίσει, αφού η 75χρονη μάνα της που σκοτώθηκε ακαριαία την περασμένη Παρασκευή ήταν ο μόνος της συγγενής.
Η κοπέλα, που όπως διακρίνεται και στο σοκαριστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr , γλίτωσε με μικροαμυχές και σηκώθηκε αμέσως, ενώ το νήμα της ζωής της μητέρας της είχε ήδη κοπεί από το αυτοκίνητο που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 84χρονος στη συμβολή των οδών Ιλιάδας και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι.
Αρχικά, η κοπέλα που τα είχε χαμένα από όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της, οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί επικοινώνησαν άμεσα με κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να μεταφερθεί και να έχει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη. Ως πρώτη λύση ήταν να πάει το 32χρονο κορίτσι στο Αιγινίτειο, όπου έχει φροντίδα και υποστήριξη για να μπορέσει να κατανοήσει και να διαχειριστεί, κατά το δυνατόν, την απώλεια της μητέρας της, που χάθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη και ενώ απλώς επέστρεφαν από μια βόλτα με λίγα ψώνια στο σπίτι τους. Πλέον οι υπηρεσίες Πρόνοιας αναζητούν οριστική λύση για τη φιλοξενία της, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία αναμένεται να οριστεί επιβλέπων- νομικός παραστάτης της.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι μάνα και κόρη περπατούσαν στο δρόμο, αφού τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεν άφηναν ελεύθερο χώρο...
Η στιγμή που ο 84χρονος, τρέχοντας με υπερβολική ταχύτητα σκότωσε την 75χρονη
Στο βίντεο που έχει καταγραφεί το φοβερό δυστύχημα, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατάει μπροστά και από πίσω να ακολουθεί η ΑμεΑ κόρη της. Ξαφνικά και ενώ περνάει το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα το αμάξι που οδηγούσε ο 84χρονος, χτυπάει ένα άλλο ΙΧ και πέφτει με φόρα πάνω στη γυναίκα και την κόρη της.
Το όχημα συνεχίζει την τρελή του πορεία χτυπώντας σταθμευμένα οχήματα μέχρι να ακινητοποιηθεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 32χρονη ΑμεΑ κόρη της είναι πλέον μόνη της μιας και ο μοναδικός συγγενής που είχε να τη φροντίζει ήταν η μητέρα της.
Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, ανάμεσα σε δύο οχήματα με τους οδηγούς να είναι ηλικίας 84 και 57 ετών.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός δεν έδωσε προτεραιότητα στο όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του ενός αυτοκινήτου.
Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Οι αστυνομικοί έλαβαν δείγματα αίματος από τους οδηγούς για ανίχνευση αλκοόλ και ουσιών ενώ μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Μπουγιούκου αφέθηκαν ελεύθεροι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
