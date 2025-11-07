Βίντεο: Η στιγμή που ο ουρανός της Αττικής φωτίζεται από μετέωρο - Τι είναι το φαινόμενο που κατέγραψαν οι κάμερες

Τα μετέωρα μέσα στην ιστορία

Στην ίδια ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς υπενθυμίζει πως τα μετέωρα και οι μετεωρίτες έχουν αναφερθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, πολύ πριν από τους γνωστούς αρχαίους πολιτισμούς. Όπως σημειώνει, ήδη από την εποχή των πρωτόγονων ανθρώπων, οι πτώσεις μετεώρων αποτελούσαν αφορμή για μύθους και δοξασίες, ενώ αρχαίοι πολιτισμοί της Αμερικής χρησιμοποιούσαν το μετεωριτικό μέταλλο για την κατασκευή εργαλείων και όπλων.Στην Αρχαία Ελλάδα, τα μετέωρα ονομάζονταν «κεραύνιοι λίθοι», καθώς οι Έλληνες πίστευαν ότι έπεφταν από τον ουρανό υπό τη μορφή κεραυνών. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος τα ανέφερε ως Lapis Fulminis, σημειώνοντας ότι κατά την πτώση τους μπορούσαν να σχίσουν δέντρα, να σπάσουν βράχους ή να σκοτώσουν ανθρώπους και ζώα.Στη λαϊκή παράδοση αποκαλούνταν «αστροπελέκια» ή «σπεκλάρια», ενώ μια άλλη κατηγορία, οι «βαίτυλοι», είχαν ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία και αποτελούσαν αντικείμενο λατρείας, κυρίως στους σημιτικούς λαούς.Το βίντεο με την πτώση του μετέωρου έχει ήδη προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναφέρουν ότι το φως του ήταν ορατό σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Ελλάδας.