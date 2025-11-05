Στην Κρήτη αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά, δύσκολο να βρεθούν ένοχοι, λέει ο πατέρας του αστυνομικού που σκοτώθηκε στα Ζωνιανά
Στην Κρήτη αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά, δύσκολο να βρεθούν ένοχοι, λέει ο πατέρας του αστυνομικού που σκοτώθηκε στα Ζωνιανά
Για την οικογένεια του Στάθη ο χρόνος σταμάτησε μια μέρα σαν σήμερα πριν 18 χρόνια, όταν τον πυροβόλησαν στο κεφάλι με Καλάσνικοφ - Στο τέλος δεν βρήκανε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα και όλοι αθώοι, λέει ο πατέρας
Δεκαοκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά (5 Νοεμβρίου του 2007) που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη που επί οκτώ χρόνια έδωσε μια άνιση μάχη και «έσβησε» τον Σεπτέμβρη του 2015. Για την οικογένεια του Στάθη ο χρόνος σταμάτησε μια μέρα σαν σήμερα με τον Γιάννη Λαζαρίδη να δηλώνει: «Στην Κρήτη ότι γίνεται είναι δύσκολο να βρεθούν οι ένοχοι. Ο ένας φοβάται τον άλλο. Αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά».
«Ο Στάθης ήταν στο δωδέκατο αυτοκίνητο. Χτυπούσαν με Καλάσνικοφ. Από τα μεγάφωνα του είπε “γυρίστε πίσω” και πάνω στην αναστροφή που έκανε ο Στάθης μια σφαίρα από Καλάσνικοφ περνά από την κολώνα του αυτοκινήτου, την τρυπάει και χτυπάει στο κεφάλι», είπε ο κ. Λαζαρίδης στον ALPHA. «Μας πήρε ο αστυνομικός και είπε “ο γιος σας είναι χάλια να έρθετε”. Ρώτησα αν είναι σοβαρά και απάντησε “πολύ σοβαρά, αυτά έχει η δουλειά μας”», θυμάται.
Ο Στάθης Λαζαρίδης είχε βιντεοσκοπήσει τους συναδέλφους του πριν πυροβοληθεί και μεταξύ άλλων έλεγε «να μας θυμάστε με αγάπη». Σήμερα, ο πατέρας του κάνει αναφορά στη φράση σχολιάζοντας: «λες και κάτι αισθάνθηκε ότι κάτι θα γίνει».
Μετά από νοσηλεία οκτώ ετών σε κώμα, ο Στάθης Λαζαρίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών.
«Μου είπαν ότι πιάσανε τον δολοφόνο του Στάθη, μας είπαν όνομα, 96 συνεδριάσεις στον Άρειο Πάγο, ήμουν κάθε μέρα εκεί πέρα. Αλλά στο τέλος δεν βρήκανε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα. Και στο τέλος όλοι αθώοι», λέει ο Γιάννης Λαζαρίδης.
