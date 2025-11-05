Στην Κρήτη αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά, δύσκολο να βρεθούν ένοχοι, λέει ο πατέρας του αστυνομικού που σκοτώθηκε στα Ζωνιανά

Για την οικογένεια του Στάθη ο χρόνος σταμάτησε μια μέρα σαν σήμερα πριν 18 χρόνια, όταν τον πυροβόλησαν στο κεφάλι με Καλάσνικοφ - Στο τέλος δεν βρήκανε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα και όλοι αθώοι, λέει ο πατέρας