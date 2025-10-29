Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Θηβών, λαμαρίνες έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας
Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Θηβών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Περιστερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία λόγω πτώσης αντικειμένων από όχημα.
Συγκεκριμένα, λαμαρίνες που έπεσαν στο οδόστρωμα προκάλεσαν το κλείσιμο ενός ρεύματος κυκλοφορίας.
Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση των αντικειμένων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.
