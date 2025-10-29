Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Θηβών, λαμαρίνες έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Θηβών, λαμαρίνες έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Θηβών, λαμαρίνες έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Θηβών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Περιστερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία λόγω πτώσης αντικειμένων από όχημα.

Συγκεκριμένα, λαμαρίνες που έπεσαν στο οδόστρωμα προκάλεσαν το κλείσιμο ενός ρεύματος κυκλοφορίας.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση των αντικειμένων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Θηβών, λαμαρίνες έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης