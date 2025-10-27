Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Επιχείρηση του λιμενικού μετά από ναυάγιο με παράνομους μετανάστες στη Λέσβο: Τέσσερις άνδρες νεκροί, διασώθηκαν επτά
Η επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αγριελιάς στη Λέσβο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο λιμενικό όταν ενημερώθηκε για ναυάγιο βάρκας που μετέφερε παράνομους μετανάστες στη Λέσβο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν εντοπιστεί τέσσερις άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ άλλα επτά άτομα έχουν διασωθεί από τη θάλασσα.
Στην επιχείρηση διάσωσης που διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αγριελιάς στη Λέσβο συμμετέχουν ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και ένα ελικόπτερο Σούπερ Πούμα ενώ από ξηράς συμμετέχει ένα όχημα του λιμενικού.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 Μποφόρ.
