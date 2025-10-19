Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για τις κροτίδες και τις φωτοβολίες που βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου
Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για τις κροτίδες και τις φωτοβολίες που βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου

Ο Βασίλης Μπέτσης θα παραμείνει κρατούμενος και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί

Ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παράβαση του αθλητικού νόμου, ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση.

Το Σάββατο ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.

Ο πρόεδρος του Ατρομήτου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί.

Τα αντικείμενα που εντόπισε η ΕΛΑΣ

Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

