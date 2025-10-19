Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για τις κροτίδες και τις φωτοβολίες που βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου
Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για τις κροτίδες και τις φωτοβολίες που βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου
Ο Βασίλης Μπέτσης θα παραμείνει κρατούμενος και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί
Ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παράβαση του αθλητικού νόμου, ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση.
Το Σάββατο ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.
Ο πρόεδρος του Ατρομήτου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί.
Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.
Το Σάββατο ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.
Ο πρόεδρος του Ατρομήτου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί.
Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας - Ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους
Ανδρέας Τετέι: Από την Αλεπότρυπα και τα γήπεδα του Ελικώνα μέχρι την Κηφισιά και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Ο Τραμπ ξαναχτυπά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές του «No Kings»
Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας - Ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους
Ανδρέας Τετέι: Από την Αλεπότρυπα και τα γήπεδα του Ελικώνα μέχρι την Κηφισιά και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Ο Τραμπ ξαναχτυπά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές του «No Kings»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα