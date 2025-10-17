Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Στήριξη στην ελληνική οικογένεια με τον πρώτο παιδικό σταθμό στην Κάσο
Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κάθε παιδί που γεννιέται φέρνει μαζί του μια υπόσχεση για το μέλλον. Είναι η αρχή μιας νέας ιστορίας, μιας ελπίδας για την οικογένεια, την κοινωνία, τη χώρα μας. Όμως σήμερα, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το βήμα – όχι από έλλειψη θέλησης, αλλά εξαιτίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Το αυξημένο κόστος ζωής, η αβεβαιότητα στην εργασία, η δυσκολία απόκτησης κατοικίας, η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα και για τα δύο μέλη του ζευγαριού, καθώς και η έλλειψη επαρκών δομών φροντίδας, δημιουργούν ένα περιβάλλον που καθιστά τη δημιουργία οικογένειας ένα δύσκολο και αγχωτικό εγχείρημα. Έτσι, η απόφαση να φέρει κανείς ένα παιδί στον κόσμο συχνά συνδέεται όχι μόνο με συναισθηματική ωριμότητα, αλλά και με κοινωνική και οικονομική δυνατότητα.
Σε αυτή την πραγματικότητα, η στήριξη της ελληνικής οικογένειας δεν είναι απλώς μια κοινωνική ανάγκη, αλλά πράξη ευθύνης και φροντίδας για το μέλλον όλων μας. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και οι πρωτοβουλίες εταιρειών που επενδύουν στο κοινωνικό καλό, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στο πνεύμα αυτό, η Eurolife FFH σε συνεργασία με την HOPEgenesis συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, αυτή η δέσμευση έγινε πραγματικότητα στην Κάσο, με τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο νησί, παρουσία εκπροσώπων των δύο φορέων, του Δήμαρχου, ωφελούμενων οικογενειών και πλήθους κατοίκων, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου.
Πρόκειται για τον έκτο παιδικό σταθμό που παραδίδεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurolife FFH με την HOPEgenesis, μετά από αυτούς σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη, ενώ το πρόγραμμα έχει πλέον διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του, με τις εργασίες για τους υπόλοιπους σταθμούς να προχωρούν κανονικά.
Το πρόγραμμα που υλοποιούν από κοινού η Eurolife FFH και η HOPEgenesis, έχει στόχο να δώσει νέα πνοή στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ανατρέποντας σταδιακά τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες κοινότητες, παρέχοντας μέσω της HOPEgenesis πλήρη υποστήριξη στις γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και μεταφορά σε κέντρα υγείας και μαιευτήρια προκειμένου να φέρουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στον κόσμο.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να δημιουργήσει έναν παιδικό σταθμό σε κάθε περιοχή – τον πρώτο στην κάθε κοινότητα – προσφέροντας στις οικογένειες έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο για τα παιδιά που γεννιούνται στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Από την έναρξη του προγράμματος το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά και ακόμη 28 αναμένονται, ενώ συνολικά 270 οικογένειες έχουν ωφεληθεί άμεσα από τις δράσεις, αποκτώντας τη στήριξη που χρειάζονται για να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και προοπτική.
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε σχετικά: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».
Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, δήλωσε: «Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού (…). Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικά βήματα, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή».
Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, συμπλήρωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ανέφερε: «Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».
Με από τη δημιουργία αυτού του σταθμού, του 6ου κατά σειρά, το πρόγραμμα έχει πλέον και επίσημα διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του. Παράλληλα, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικότατα για την κατασκευή και των υπόλοιπων 6 παιδικών σταθμών του προγράμματος.
Μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, που στηρίζει όλο τον κύκλο της ζωής της οικογένειας, η Eurolife FFH και η HOPEgenesis μετατρέπουν την κοινωνική δέσμευση σε καθημερινή πραγματικότητα, φέρνοντας παιδικές φωνές και χαμόγελα στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Ελλάδας και δίνουν νέα πνοή στην ελληνική οικογένεια.
