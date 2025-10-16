Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Θεσσαλονίκη: 50χρονος αποπειράθηκε να ληστέψει 90χρονη και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Ο δράστης εισήλθε χθες το πρωί στο σπίτι της ηλικιωμένης και με χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την κατοχή της
Να ληστέψει μία 90χρονη επιχείρησε ένας 50χρονος άνδρας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αλλά συνελήφθη επ' αυτοφώρω και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.
Ο δράστης εισήλθε χθες το πρωί στο σπίτι της ηλικιωμένης και με χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την κατοχή της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Συνελήφθη όμως άμεσα από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Η 90χρονη υπέστη ελαφρύ τραυματισμό. Δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.
