«Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν προσεκτική» - Πληροφορίες για το τροχαίο που σκοτώθηκε μητέρα τριών παιδιών στο Μενίδι ζητά ο σύζυγός της
«Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν προσεκτική» - Πληροφορίες για το τροχαίο που σκοτώθηκε μητέρα τριών παιδιών στο Μενίδι ζητά ο σύζυγός της
Η 49χρονη πήγαινε στη δουλειά της όταν έγινε το τροχαίο - Πληροφορίες ζητά και η ΕΛΑΣ
Δημόσια έκκληση για πληροφορίες κάνει ο σύζυγος της 49χρονης μητέρας τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Μενίδι.
Η Παγώνα Χατζή οδηγούσε το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη.
«Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει», είπε ο σύζυγος της Παγώνας στον ALPHA.
Η μητέρα την ώρα του τροχαίου «πήγαινε για δουλειά στο καζίνο». «Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», ανέφερε.
«Ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα», τόνισε ο σύζυγός της.
Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων Καζίνο Γ. Χοτζόγλου δήλωσε: «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».
Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση και ζητά από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να συμβάλουν με τις καταθέσεις τους.
Η Παγώνα Χατζή οδηγούσε το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη.
«Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει», είπε ο σύζυγος της Παγώνας στον ALPHA.
Η μητέρα την ώρα του τροχαίου «πήγαινε για δουλειά στο καζίνο». «Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», ανέφερε.
«Ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα», τόνισε ο σύζυγός της.
Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων Καζίνο Γ. Χοτζόγλου δήλωσε: «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».
Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση και ζητά από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να συμβάλουν με τις καταθέσεις τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα