Γεωργιάδης: Στο 4,04 με άριστα το 5 μέχρι τώρα η αξιολόγηση των πολιτών για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Γεωργιάδης: Στο 4,04 με άριστα το 5 μέχρι τώρα η αξιολόγηση των πολιτών για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Είμαστε στην πραγματικότητα πολύ καλύτερα από ό,τι τα κόμματα, οι συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ θέλουν να μας παρουσιάζουν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
Έναν γενικό μέσο όρο ικανοποίησης 4,04 με άριστα το 5 έδωσαν οι πολίτες που βαθμολόγησαν τις κυριότερες υπηρεσίες του ΕΣΥ, σύμφωνα από τις απαντήσεις που έδωσαν στο νέο σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΕΣΥ που έχει καθιερώσει το υπουργείο Υγείας.
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο Χ παραθέτει τον αντίστοιχο πίνακα με τα στοιχεία και αναφέρει:
«14.890 ασθενείς που πήραν εξιτήριο από Νοσοκομεία του ΕΣΥ (εξαιρούνται τα Ογκολογικά, τα Παιδιατρικά και οι Ψυχιατρικές Κλινικές και έχουν αϋλη συνταγογράφηση), βαθμολόγησαν τις υπηρεσίες που έλαβαν, μέσω του συστήματος αυτοαξιολόγησης που φτιάξαμε με την ΗΔΙΚΑ.
Αυτή είναι η βαθμολογία που μας έδωσαν. Είμαστε στην πραγματικότητα πολύ καλύτερα από ό,τι τα Κόμματα, οι συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ θέλουν να μας παρουσιάζουν. Έχουμε όμως ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας!
Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν απαντώντας και παρακαλώ όλους όσους λαμβάνουν το μνμ στο κινητό τους να απαντούν. Η γνώμη των ασθενών για μας έχει την μεγαλύτερη σημασία από όλες!»
Ωστόσο όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των πολιτών στο νέο σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΕΣΥ, το φαγητό, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού ή καθαριότητα αλλά και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια που αναδεικνύει η αξιολόγηση των πολιτών που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα στα ελληνικά νοσοκομεία -πέραν των ογκολογικών των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών .
Σε όλα αυτά ο δείκτης ικανοποίησης είναι χαμηλότερος σε αντίθεση με την επάρκεια ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού, την λήψη ικανοποιητικών οδηγιών πριν από το εξιτήριο, την εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές καθώς και την διαχείριση και τον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου, όπου και καταγράφεται υψηλός δείκτης ικανοποίησης.
