Φωτιά τώρα στο Αριοχώρι Καλαμάτας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καλαμάτα

Φωτιά τώρα στο Αριοχώρι Καλαμάτας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη

Φωτιά τώρα στο Αριοχώρι Καλαμάτας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στο Αριοχώρι Καλαμάτας. Η φωτιά καίει καλάμια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα - 5χρονο πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Πωλείται έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης