Φωτιά τώρα στο Αριοχώρι Καλαμάτας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στο Αριοχώρι Καλαμάτας. Η φωτιά καίει καλάμια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
