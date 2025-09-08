Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Στη φυλακή άνδρας που απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για να βγει στη Θεσσαλονίκη
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος απείλησε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα του επειδή αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για να βγει με τους φίλους του.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτιση της ποινής, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.
Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του κατέθεσε ότι έχει πέσει πολλές φορές θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον γιο της, ο οποίος δεν έχει διστάσει ακόμη και να τη ξυλοκοπήσει. «Ο γιος μου με έχει χτυπήσει πολλές φορές», είπε στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία και είχε εκτίσει ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν ο κατηγορούμενος απαίτησε από τη μητέρα του περισσότερα χρήματα. «Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και εγώ στεκόμουν στην κάσα της πόρτας του δωματίου. Του εξήγησα ότι δεν είχα άλλα χρήματα, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα του είχα δώσει 450 ευρώ από τη σύνταξή μου. Τότε πετάχτηκε επάνω σαν αστραπή, με νεύρα και μίσος. Έκλεισε με πολύ δύναμη την πόρτα και ίσα που πρόλαβα να τραβήξω το κεφάλι μου», περιέγραψε.
Αμέσως μετά κατέφυγε στο σπίτι της αδελφής της, φοβούμενη ότι θα τη χτυπήσει. Όταν ο γιος της έμαθε ότι ειδοποίησε την αστυνομία, εξαγριώθηκε και απείλησε ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή.
«Μπήκε μέσα στο σπίτι, με πλησίασε και μου είπε: “εγώ θα έπρεπε να σε σκοτώσω”, ενώ με έβριζε χυδαία. Μέχρι και σήμερα που γίνεται το δικαστήριο, ερχόταν καθημερινά στο σπίτι και με απειλούσε», κατέθεσε η γυναίκα, τονίζοντας ότι φοβάται για τη ζωή της.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε «παράλογα» όσα κατήγγειλε η μητέρα του, αλλά παραδέχθηκε ότι της είπε πως θα την σκοτώσει. «Μιλούσα θεωρητικά. Της είπα ότι θα μπορούσα να σε σκοτώσω, αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος», υποστήριξε, κατηγορώντας παράλληλα τη μητέρα του επειδή, όπως είπε, δεν του επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι.
Την ενοχή του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος έχει δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα σε βάρος της μητέρας του με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ζει σε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της.
«Εγώ θα έπρεπε να σε σκοτώσω»
