Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
Στο αυτοκίνητο ήταν επίσης ο ξάδερφος της γυναίκας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και ακόμα ένα παιδί που δεν τραυματίστηκε
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου στο 5ο χλμ της Εθνικής Οδού Λάρισας -Συκουρίου.
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ένας άντρας, μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρισας. Πρόκειται για μια μητέρα με το παιδί της και τον ξάδερφό της.
Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν απαραίτητη για να απεγκλωβιστούν τα τέσσερα άτομα από το αυτοκίνητο καθώς στο όχημα επέβαινε ακόμα ένα παιδί.
