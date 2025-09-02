Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λάρισα

Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα

Στο αυτοκίνητο ήταν επίσης ο ξάδερφος της γυναίκας,  ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και ακόμα ένα παιδί που δεν τραυματίστηκε

Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
Πάνος Γαρουφαλιάς
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου στο 5ο χλμ της Εθνικής Οδού Λάρισας -Συκουρίου.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ένας άντρας, μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρισας. Πρόκειται για μια μητέρα με το παιδί της και τον ξάδερφό της. 

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν απαραίτητη για να απεγκλωβιστούν τα τέσσερα άτομα από το αυτοκίνητο καθώς στο όχημα επέβαινε ακόμα ένα παιδί.
Τροχαιο ατύχημα στο 5ο χλμ Λάρισας -Συκουρίου

Τροχαιο ατύχημα στο 5ο χλμ Λάρισας -Συκουρίου (1)

Τροχαιο ατύχημα στο 5ο χλμ Λάρισας -Συκουρίου (2)
Κλείσιμο
Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
Λάρισα: Μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα


Ειδήσεις σήμερα:

Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Πάνος Γαρουφαλιάς

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης