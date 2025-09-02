Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ηλικιωμένου στα Ψαχνά
Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ηλικιωμένου στα Ψαχνά

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ελαφρύτερα τραύματα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο συνοδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή των Ψαχνών, κοντά στο εργοστάσιο Παλίρροια, στον Δήμο ΔιρφύωνΜεσσαπίων.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 35 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με το eviaonline, ο 35χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ελαφρύτερα τραύματα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

