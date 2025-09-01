Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά στο Κορωπί
Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά στο Κορωπί
Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, «υψηλή επικινδυνότητα», κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική». Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, «υψηλή επικινδυνότητα», κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική». Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα