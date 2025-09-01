Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί Φωτιά Πυρκαγιά Συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά στο Κορωπί

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά στο Κορωπί
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, «υψηλή επικινδυνότητα», κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική». Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης