Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ετών για όσους εγκαταλείπουν θύματα τροχαίου - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα Porsche

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ετών για όσους εγκαταλείπουν θύματα τροχαίου - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η εγκατάλειψη του οδηγού μετά από τροχαίο ατύχημα αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ετών για όσους εγκαταλείπουν θύματα τροχαίου - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
UPD:

Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός απέναντι σε όσους επιλέγουν να φύγουν από τον τόπο του συμβάντος, είτε πρόκειται για απλή σύγκρουση με υλικές ζημιές είτε – πολύ περισσότερο – για ατυχήματα με βαριούς τραυματισμούς ή θανάτους.

Ο προηγούμενος Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, άρθρο 43) όριζε ότι κάθε οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο υποχρεούται να σταματήσει αμέσως, να λάβει μέτρα ασφαλείας και να ενημερώσει τις αρχές. Σε περίπτωση εγκατάλειψης, προβλεπόταν φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα από έναν έως τρεις μήνες. Εάν το ατύχημα προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή ή επιφέρει θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη, η ποινή ανεβαίνει σε φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, ενώ η αφαίρεση του διπλώματος κυμαίνεται από τρεις έως έξι μήνες...


UPD:

