Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Παλλήνη: Άνδρας είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας - Βρήκαν υλικό παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του
Παλλήνη: Άνδρας είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας - Βρήκαν υλικό παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του
Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Συνελήφθη στην περιοχή της Νίκαιας, άνδρας κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα έγινε στις 31 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκε κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη. Η κάμερα είχε ενσωματωμένη κάρτα μνήμης και χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή ιδιωτικών στιγμών.
Μετά από σχετική έρευνα που διεξήχθη στις 18 Αυγούστου στην οικία του κατηγορούμενου στη Νίκαια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Ο κατηγορούμενος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οδηγήθηκε στις 19 Αυγούστου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε την συνέχιση της κράτησής του και την παραπομπή του στο 20ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Τ.Δ.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας του κάθε 1η και 16η εκάστου μήνα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.
Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα έγινε στις 31 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκε κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη. Η κάμερα είχε ενσωματωμένη κάρτα μνήμης και χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή ιδιωτικών στιγμών.
Μετά από σχετική έρευνα που διεξήχθη στις 18 Αυγούστου στην οικία του κατηγορούμενου στη Νίκαια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Ο κατηγορούμενος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οδηγήθηκε στις 19 Αυγούστου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε την συνέχιση της κράτησής του και την παραπομπή του στο 20ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Τ.Δ.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας του κάθε 1η και 16η εκάστου μήνα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα