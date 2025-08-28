Θεσσαλονίκη: Φάρσα το απειλητικό e-mail για εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, στον Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.


Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστειλε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας και προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ δυτικής Θεσσαλονίκης επί της οδού Αισώπου.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το e-mail ήταν φάρσα. 

Στο σημείο είχαν σπεύσει έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού, ενώ το κτήριο είχε εκκενωθεί. 


