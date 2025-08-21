Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τούμπαρε φορτηγό μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 21, Αυγούστου στηνΣύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr ήταν λίγο πριν τις επτά σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο δρόμο Νεων Στύρων – Στύρων κάτω υπότη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκε ένα άνδρας ηλικίας 50 ετών ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείομε ασθενοφόρο τουΟπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες το φορτηγό ανετράπη από τη σφοδρή σύγκρουση ενώείναι σταματημένο στη μέση σχεδόν του δρόμου με το ένα ποδήλατο να έχει πέσει στο δρόμο.Στο σημείο που συνέβη το σφοδρό τροχαίο ατύχημα έφτασε αμέσως η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει τα αίτια που το προκάλεσαν.Η πυροσβεστική υπηρεσία πήγε στο σημείο προκειμένου να καθαρίσει το οδόστρωμα.