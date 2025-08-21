Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τούμπαρε φορτηγό μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Απο τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκε ένα άνδρας ηλικίας 50 ετών
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 21, Αυγούστου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr ήταν λίγο πριν τις επτά σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο δρόμο Νεων Στύρων – Στύρων κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Απο τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκε ένα άνδρας ηλικίας 50 ετών ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο Καρύστου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες το φορτηγό ανετράπη από τη σφοδρή σύγκρουση ενώ το ΙΧ που κουβαλούσε δύο ποδήλατα είναι σταματημένο στη μέση σχεδόν του δρόμου με το ένα ποδήλατο να έχει πέσει στο δρόμο.
Στο σημείο που συνέβη το σφοδρό τροχαίο ατύχημα έφτασε αμέσως η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει τα αίτια που το προκάλεσαν.
Η πυροσβεστική υπηρεσία πήγε στο σημείο προκειμένου να καθαρίσει το οδόστρωμα.
