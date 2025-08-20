Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
Η πρόσκρουσή ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο 75χρονος εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε
Τροχαίο δυστύχημα με έναν άνδρα 75 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Τετάρτη, στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος με κατεύθυνση προς Ζαχάρω βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε κολώνα φωτισμού.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες η πρόσκρουσή ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ να «διπλώσει» πάνω στην κολώνα.
Σύμφωνα με το ilialive.gr o 75χρονος εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.
Τον οδηγό του ΙΧ απεγκλώβισαν πυροσβέστες από την Κυπαρισσία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του
