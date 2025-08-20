Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο Δυστύχημα Πύργος Κυπαρισσία

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες

Η πρόσκρουσή ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο 75χρονος εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα με έναν άνδρα 75 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Τετάρτη, στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος με κατεύθυνση προς Ζαχάρω βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε κολώνα φωτισμού.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες η πρόσκρουσή ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ να «διπλώσει» πάνω στην κολώνα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr o 75χρονος εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.

Τον οδηγό του ΙΧ απεγκλώβισαν πυροσβέστες από την Κυπαρισσία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας: Το αυτοκίνητό του έπεσε σε κολώνα φωτισμού και «δίπλωσε», δείτε φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν διστάζει να συναντήσει τον Ζελένσκι και μπορεί να μη θελήσει ποτέ να το κάνει

Ένας χρόνος από την τραγωδία του Bayesian: Πώς βυθίστηκε τελικά από το «αδύνατο» σενάριο

Ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στον αέρα: Αποκάλυψε τη σχέση παρουσιαστών του FOX και τους ρώτησε πόσα χρήματα βγάζουν, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης