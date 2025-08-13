Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Σύλληψη 50χρονης που οδηγούσε φορτηγό στο Κορδελιό και παραβίασε το «κόκκινο» - Είχε στην κατοχή της ναρκωτικά και μαχαίρια
Σύλληψη 50χρονης που οδηγούσε φορτηγό στο Κορδελιό και παραβίασε το «κόκκινο» - Είχε στην κατοχή της ναρκωτικά και μαχαίρια
Το φορτηγό που οδηγούσε η 50χρονη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ
Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού φορτηγού για παραβίαση του «κόκκινου» προχώρησε χθες, Τρίτη, η Ελληνική Αστυνομία στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η 50χρονη εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε πάνω της μικροποσότητα ναρκωτικών καθώς και δύο μαχαίρια.
Περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.
Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η 50χρονη εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε πάνω της μικροποσότητα ναρκωτικών καθώς και δύο μαχαίρια.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη της 50χρονης οδηγού
Περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.
Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα