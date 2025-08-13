Σύλληψη 50χρονης που οδηγούσε φορτηγό στο Κορδελιό και παραβίασε το «κόκκινο» - Είχε στην κατοχή της ναρκωτικά και μαχαίρια
Σύλληψη 50χρονης που οδηγούσε φορτηγό στο Κορδελιό και παραβίασε το «κόκκινο» - Είχε στην κατοχή της ναρκωτικά και μαχαίρια

Το φορτηγό που οδηγούσε η 50χρονη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύλληψη 50χρονης που οδηγούσε φορτηγό στο Κορδελιό και παραβίασε το «κόκκινο» - Είχε στην κατοχή της ναρκωτικά και μαχαίρια
Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού φορτηγού για παραβίαση του «κόκκινου» προχώρησε χθες, Τρίτη, η Ελληνική Αστυνομία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η 50χρονη εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε πάνω της μικροποσότητα ναρκωτικών καθώς και δύο μαχαίρια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη της 50χρονης οδηγού


Περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

