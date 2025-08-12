Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Συναγερμός στον Κολωνό: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας
Συναγερμός στον Κολωνό: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας
Η νεαρή κοπέλα έχει εξαφανιστεί από τις 5 Αυγούστου
Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό, έπειτα από την εξαφάνιση 16χρονης.
Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στις 05/08 με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα για την εξαφάνιση της και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά και ύψος 1,57.
Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στις 05/08 με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα για την εξαφάνιση της και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά και ύψος 1,57.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα