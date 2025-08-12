Συναγερμός στον Κολωνό: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η νεαρή κοπέλα έχει εξαφανιστεί από τις 5 Αυγούστου 

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό, έπειτα από την εξαφάνιση 16χρονης.

Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στις 05/08 με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα για την εξαφάνιση της και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά και ύψος 1,57.

