ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, έκαψε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ασπρόπυργος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, έκαψε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, έκαψε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

 Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση


Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης