Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, έκαψε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα
Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
