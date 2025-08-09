Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, έκαψε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα





Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες

με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.



Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.



Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση

